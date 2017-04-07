«Оренбург»: Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и закрываем тему матча со «Спартаком» (видео)
На официальном сайте «Оренбурга» появилось юмористическое видео, посвященное разбору действий арбитров в недавнем матче команды со «Спартаком».
«Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и на этом закрываем тему прошедшего матча, и готовимся к следующему «Урал» — «Оренбург», - говорится в комментарии к видео.
Напомним, 3 апреля «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 в матче 21-го тура РФПЛ. Победный мяч в компенсированное время забил Квинси Промес.
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