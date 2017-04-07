Борис Майоров: СКА в обороне не хватает разрушителей
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о защитниках СКА перед финалом Кубка Гагарина.
- Питерцам не хватает чистых разрушителей, - считатет Борис Майоров. - И травмированный Войнов, и Белов, и Чудинов… Это все креативные игроки. А чем лучше защитник играет в атаке, тем хуже у него обстоят дела с отбором шайбы. Чудинов может забить важный гол, но может и в защите так начудить, что тренеры за голову схватятся.
В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.
Матч
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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