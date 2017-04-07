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Борис Майоров: СКА в обороне не хватает разрушителей

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о защитниках СКА перед финалом Кубка Гагарина.

- Питерцам не хватает чистых разрушителей, - считатет Борис Майоров. - И травмированный Войнов, и Белов, и Чудинов… Это все креативные игроки. А чем лучше защитник играет в атаке, тем хуже у него обстоят дела с отбором шайбы. Чудинов может забить важный гол, но может и в защите так начудить, что тренеры за голову схватятся.

В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

Матч

Металлург Мг - СКА

Место и дата

08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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