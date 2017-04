Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира

Женская сборная Канады по хоккею стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Плимуте.

В полуфинале канадки уверенно переиграли сборную Финляндии со счетом 4:0, взяв реванш за неожиданное поражение от «Суоми» на стадии группового этапа.

Game over! Canada will play for gold in Plymouth after a 4-0 semifinal win over Finland. Statistics: https://t.co/jC7YJioz2R #WomensWorlds pic.twitter.com/5D8WhINCIQ