Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира
Женская сборная Канады по хоккею стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Плимуте.
В полуфинале канадки уверенно переиграли сборную Финляндии со счетом 4:0, взяв реванш за неожиданное поражение от «Суоми» на стадии группового этапа.
Game over! Canada will play for gold in Plymouth after a 4-0 semifinal win over Finland. Statistics: https://t.co/jC7YJioz2R #WomensWorlds pic.twitter.com/5D8WhINCIQ— Team Canada Women (@HC_Women) 6 апреля 2017 г.
Их соперницы определятся во встрече США - Германия. Напомним, немки на стадии четвертьфинала сумели выбить из борьбы за медали команду России.
Турнир завершится в ближайшую субботу.
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