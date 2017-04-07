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Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная Канады по хоккею стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Плимуте.

В полуфинале канадки уверенно переиграли сборную Финляндии со счетом 4:0, взяв реванш за неожиданное поражение от «Суоми» на стадии группового этапа.

Их соперницы определятся во встрече США - Германия. Напомним, немки на стадии четвертьфинала сумели выбить из борьбы за медали команду России.

Турнир завершится в ближайшую субботу.


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