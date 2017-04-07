Сауль Альварес: Джейкобс победил Головкина с преимуществом в 2-3 очка

Мексиканец Сауль Альварес не считает справедливым вердикт арбитров в поединке Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.

- Я заранее знал, что судьи проявят благосклонность к Геннадию. На мой взгляд, Джейкобс выиграл с перевесом в 2-3 очка, но таков официальный вердикт арбитров, и мы должны его уважать, - заявил Альварес.

Напомним, Геннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса по очкам в упорном бою 19 марта. Боец из Казахстана защитил чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе.

Ожидается, что осенью текущего года может состояться долгожданный поединок Головкин - Альварес.

Сауль 6 мая сразится в Лас-Вегасе с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

