«Валенсия» обыграла «Сельту» в последнем матче 30-го тура примеры
Футболисты «Валенсии» нанесли поражение «Сельте» (3:2) в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Победный мяч на 86-й минуте забил полузащитник «летучих мышей» Карлос Солер.
«Валенсия» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы примеры, «Сельта» идет на десятом месте.
Напомним, команда из Виго на стадии 1/8 финала Лиги Европы выбила из борьбы «Краснодар».
Матч
Голы
Кабрал 16 (0:1). Парехо 38 (1:1). Эль Хаддади 67 (2:1). Аспас 79 (2:2 - пен.). Солер 86 (3:2).
Состав
Валенсия: Алвес, Сикейра (Лато, 65), Мангаля, Канселу, Гарай, Орельяна (Медран, 87), Перес, Парехо, Эль Хаддади, Солер, Дзадза (Мина, 71)
Сельта: Альварес, Мальо, Кастро, Кабрал, Ронкалья, Васс (Росси, 74), Радойя, Эрнандес, Бонгонда (Санчес, 66), Бовю (Хьюлсагер, 74), Аспас
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
06 апреля 22:30, Месталья, Онлайн-трансляция