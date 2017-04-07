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«Валенсия» обыграла «Сельту» в последнем матче 30-го тура примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Валенсии» нанесли поражение «Сельте» (3:2) в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Победный мяч на 86-й минуте забил полузащитник «летучих мышей» Карлос Солер.

«Валенсия» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы примеры, «Сельта» идет на десятом месте.

Напомним, команда из Виго на стадии 1/8 финала Лиги Европы выбила из борьбы «Краснодар».

Матч

Валенсия - Сельта - 3:2 (1:1)

Голы

Кабрал 16 (0:1). Парехо 38 (1:1). Эль Хаддади 67 (2:1). Аспас 79 (2:2 - пен.). Солер 86 (3:2).

Состав

Валенсия: Алвес, Сикейра (Лато, 65), Мангаля, Канселу, Гарай, Орельяна (Медран, 87), Перес, Парехо, Эль Хаддади, Солер, Дзадза (Мина, 71)

Сельта: Альварес, Мальо, Кастро, Кабрал, Ронкалья, Васс (Росси, 74), Радойя, Эрнандес, Бонгонда (Санчес, 66), Бовю (Хьюлсагер, 74), Аспас

Предупреждения:

Орельяна, 22 - Бонгонда, 30

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

06 апреля 22:30, Месталья, Онлайн-трансляция


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