«Валенсия» обыграла «Сельту» в последнем матче 30-го тура примеры

Экс-подопечный Карпина: Пришел в «Реал», чтобы выиграть место в основе. Зидан может положиться на меня

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, который ранее выступал под руководством Валерия Карпина в «Мальорке», оценил свое положение в столичном клубе.