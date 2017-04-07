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Шамиль Газизов: Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак»

Источник:  «Известия»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверен, что его команде по силам одолеть лидера чемпионата России в матче 22-го тура.

- Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить — мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали, - рассказал Газизов.

Матч «Уфа» - «Спартак» состоится 9 апреля.

Подопечные Сергея Семака занимают пятую строчку в турнирной таблице национального первенства.

Матч

Уфа - Спартак

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция


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