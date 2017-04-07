Королькевич пока не дал согласия Кравцову на работу с женской сборной России

Белорусский специалист Владимир Королькевич должен дать ответ Союзу биатлонистов России до 20 апреля.

- Возвращение Королькевича — это предложение президента СБР Александра Кравцова. Почти все поддержали его инициативу, однако сам Королькевич пока не дал окончательного согласия. Если Владимир Борисович откажется от должности старшего тренера, то команду, скорее всего, доверят Сергею Коновалову, - цитируют «Известия» неназванный источник в руководстве СБР.

Сообщается, что Королькевич должен принять окончательное решение до 20 апреля.

Напомним, Владимир Королькевич работал в женской команде в сезоне 2013/2014. Под его руководством сборная России выиграла серебро в эстафете на Олимпийских играх в Сочи.

Накануне на заседании правления Союза биатлонистов России не был сформирован тренерский штаб женской команды. По этому вопросу было решено провести еще одну рабочую встречу.

Против назначения Королькевича выступает четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, входящий в правление СБР.

