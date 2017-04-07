Борис Майоров: Атака у питерцев ровнее, чем у «Металлурга»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сравнил нападение СКА и «Магнитки» перед финалом Кубка Гагарина.

- У питерцев атака намного ровнее, чем у «Магнитки», - считает Борис Майоров. - Там два сильных ударных звена. Да и третье начало проявлять себя в полуфинале довольно активно! То Сергей Широков забьет, то Николай Прохоркин.

Вот и Сергей Плотников отличился дублем, когда его после травмы Павла Дацюка перевели в третье звено.

В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.