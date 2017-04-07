Шамиль Газизов: «Уфа» полностью контролировала ход встречи с «Локомотивом», но дальше идет соперник
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов доволен игрой команды в полуфинальном матче Кубка России-2016/17.
- Наверное, «футбольный бог» наказал нас за упущенные моменты. В целом матч мне понравился — в частности, та игра, которую мы показывали. «Уфа» контролировала ход встречи, играла первым номером. Очень хотели забить и пройти дальше, но уже ничего не сделаешь. Дальше идет «Локомотив», с чем я их и поздравляю. Это кубковая игра, и тут одна ошибка чаще всего становится роковой.
«Уфа» решительно прибавила в агрессии, отборе и создании голевых моментов. Тем не менее, я думаю, что нам еще есть куда расти — мы движемся в правильном направлении. После полуфинала я зашел в раздевалку команды. Сказал футболистам, что нужно смотреть только вперед, забыть об поражении и сосредоточиться на предстоящем матче со «Спартаком», - рассказал Газизов.
Напомним, в финальном матче Кубка России сойдутся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».
9 апреля «Уфа» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 22-го тура РФПЛ.
Матч
Голы
Фернандеш 44 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)
Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)
Предупреждения:
Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция