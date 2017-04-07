Шамиль Газизов: «Уфа» полностью контролировала ход встречи с «Локомотивом», но дальше идет соперник

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов доволен игрой команды в полуфинальном матче Кубка России-2016/17.

- Наверное, «футбольный бог» наказал нас за упущенные моменты. В целом матч мне понравился — в частности, та игра, которую мы показывали. «Уфа» контролировала ход встречи, играла первым номером. Очень хотели забить и пройти дальше, но уже ничего не сделаешь. Дальше идет «Локомотив», с чем я их и поздравляю. Это кубковая игра, и тут одна ошибка чаще всего становится роковой.

«Уфа» решительно прибавила в агрессии, отборе и создании голевых моментов. Тем не менее, я думаю, что нам еще есть куда расти — мы движемся в правильном направлении. После полуфинала я зашел в раздевалку команды. Сказал футболистам, что нужно смотреть только вперед, забыть об поражении и сосредоточиться на предстоящем матче со «Спартаком», - рассказал Газизов.

Напомним, в финальном матче Кубка России сойдутся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».

9 апреля «Уфа» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 22-го тура РФПЛ.