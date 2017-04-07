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Шамиль Газизов: «Уфа» полностью контролировала ход встречи с «Локомотивом», но дальше идет соперник

Источник:  «Известия»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов доволен игрой команды в полуфинальном матче Кубка России-2016/17. 

- Наверное, «футбольный бог» наказал нас за упущенные моменты. В целом матч мне понравился — в частности, та игра, которую мы показывали. «Уфа» контролировала ход встречи, играла первым номером. Очень хотели забить и пройти дальше, но уже ничего не сделаешь. Дальше идет «Локомотив», с чем я их и поздравляю. Это кубковая игра, и тут одна ошибка чаще всего становится роковой.

«Уфа» решительно прибавила в агрессии, отборе и создании голевых моментов. Тем не менее, я думаю, что нам еще есть куда расти — мы движемся в правильном направлении. После полуфинала я зашел в раздевалку команды. Сказал футболистам, что нужно смотреть только вперед, забыть об поражении и сосредоточиться на предстоящем матче со «Спартаком», - рассказал Газизов.

Напомним, в финальном матче Кубка России сойдутся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».

9 апреля «Уфа» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 22-го тура РФПЛ.

Матч

Локомотив - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандеш 44 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)

Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)

Предупреждения:

Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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