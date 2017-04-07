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Макарова проиграла британке Уотсон на турнире в Монтеррее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова выбыла из борьбы за титул на турнире WTA, проходящем в Монтеррее.

Во втором круге Макарова уступила в двух сетах представительнице Великобритании Хизер Уотсон.

Екатерина выполнила 2 подачи навылет и допустила 2 двойные ошибки.

Следующей соперницей Уотсон на турнире может стать первая ракетка мира Анжелик Кербер.

 

Монтеррей (Мексика) 

Турнир WTA

Призовой фонд - 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Хизер Уотсон (Великобритания) - Екатерина Макарова (Россия, 6) - 6:4, 6:1.

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