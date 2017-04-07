Макарова проиграла британке Уотсон на турнире в Монтеррее
Российская теннисистка Екатерина Макарова выбыла из борьбы за титул на турнире WTA, проходящем в Монтеррее.
Во втором круге Макарова уступила в двух сетах представительнице Великобритании Хизер Уотсон.
Екатерина выполнила 2 подачи навылет и допустила 2 двойные ошибки.
Следующей соперницей Уотсон на турнире может стать первая ракетка мира Анжелик Кербер.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA
Призовой фонд - 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хизер Уотсон (Великобритания) - Екатерина Макарова (Россия, 6) - 6:4, 6:1.
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