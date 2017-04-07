Олимпийская чемпионка Рио-2016 в марафоне попалась на допинге
Кенийская бегунья Джемима Сумгонг сдала положительный допинг-тест, сообщает агентство Reuters.
Проба, взятая у 32-летней спортсменки во внесоревновательный период, обнаружила следы применения запрещенного препарата эритропоэтина.
Сумгонг выигрывала престижные марафоны в Лас-Вегасе, Кастельоне, Роттердаме и Лондоне. В прошлом году в Рио-де-Жанейро кенийка стала олимпийской чемпионкой в этой классической дисциплине.
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