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Сборная России обыграла Швецию и заняла 5-е место на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России по хоккею завершила свое выступление на чемпионате мира-2017, заняв 5-е место.

В матче за пятое место россиянки переиграли сборную Швеции в серии послематчевых буллитов (4:3). Решающий бросок - на счету Фанузы Кадировой.

Напомним, ранее сборная России потерпела неожиданное поражение от команды Германии в четвертьфинале (1:2).

Первыми финалистками чемпионата мира, проходящего в Плимуте, стали канадки. Сегодня они нанесли поражение сборной Финляндии. Их соперницы определятся в матче Германия - США.

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