Сборная России обыграла Швецию и заняла 5-е место на чемпионате мира
Женская сборная России по хоккею завершила свое выступление на чемпионате мира-2017, заняв 5-е место.
В матче за пятое место россиянки переиграли сборную Швеции в серии послематчевых буллитов (4:3). Решающий бросок - на счету Фанузы Кадировой.
Напомним, ранее сборная России потерпела неожиданное поражение от команды Германии в четвертьфинале (1:2).
Первыми финалистками чемпионата мира, проходящего в Плимуте, стали канадки. Сегодня они нанесли поражение сборной Финляндии. Их соперницы определятся в матче Германия - США.
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