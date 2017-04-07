Владельцы «Манчестер Сити» приобрели уругвайский клуб «Атлетико Торке»
Владелец «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд аль-Нахайян и президент клуба Халдун Аль Мубарак приобрели уругвайскую команду «Атлетико Торке».
Этот клуб в данный момент выступает во втором дивизионе уругвайского первенства.
Ожидается, что данная сделка поможет «Мансити» улучшить скаутинг игроков в Южной Америке.
Manchester City's owners have bought their FIFTH club.— BBC Sport (@BBCSport) 6 апреля 2017 г.
Full story https://t.co/vFWuqiU3xy #MCFC pic.twitter.com/fwLoLQU0Fw
Отметим, что The City Football Group (хозяева «Манчестер Сити») также владеет футбольными клубами в Австралии («Мельбурн Сити»), Японии («Йокогама Маринос») и США. («Нью-Йорк Сити»). Кроме того, корпорация заключила соглашение о партнерстве и с «Атлетико Венесуэла».
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