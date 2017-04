Владельцы «Манчестер Сити» приобрели уругвайский клуб «Атлетико Торке»

Владелец «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд аль-Нахайян и президент клуба Халдун Аль Мубарак приобрели уругвайскую команду «Атлетико Торке».

Этот клуб в данный момент выступает во втором дивизионе уругвайского первенства.

Ожидается, что данная сделка поможет «Мансити» улучшить скаутинг игроков в Южной Америке.

Manchester City's owners have bought their FIFTH club.



Full story https://t.co/vFWuqiU3xy #MCFC pic.twitter.com/fwLoLQU0Fw