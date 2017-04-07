«Сент-Луис» обыграл «Флориду», Тарасенко набрал два очка
Хоккеисты «Сент-Луиса» нанесли поражение «Флориде» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Вторую шайбу «Блюзменов» забросил российский форвард Владимир Тарсенко. Ему ассистировал Иван Барбашев.
А в третьем периоде Тарасенко отметился результативной передачей, когда Джейден Шварц поразил уже пустые ворота «Пантер».
«Сент-Луис» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. «Флорида» идет 14-й на Востоке.
Матч
Флорида - Сент-Луис - 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)
Голы:
Ривз (Апшолл), 12:16 (0:1). Трочек (Ягр, МакКошен), 26:41 (1:1). Тарасенко (Шварц, Барбашев), 27:37 (1:2). Матесон (Юбердо, Петрович), 40:55 (2:2). Перрон (Парайко), 45:36 (2:3). Мальгин (Демерс, Сивиур), 47:45 (3:3). Берглунд (Перрон, Шмальц), 50:37 (3:4 - бол.). Петранжело (Лехтеря, Шварц), 53:49 (3:5 - бол.). Шварц (Тарасенко, Петранжело), 59:01 (3:6 - п.в.).
Место и дата
07 апреля 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция