Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» и продолжить борьбу за выход в плей-офф
Хоккеисты «Тампы» нанесла поражение «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков. А нападающий Никита Кучеров забросил свою 39-ю шайбу в сезоне.
В одном из игровых эпизодов шайба попала в лицо Владислава Наместникову.
«Торонто» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка. «Тампа» идет на 10-м месте, имея в активе 90 очков.
Матч
Торонто - Тампа-Бэй - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы:
Пойнт (Хедман, Палат), 27:34 (0:1 - бол.). Кадри (Ханвик, Бозак), 29:42 (1:1). Кучеров (Хедман), 31:50 (1:2). Бурниваль (Хедман, Шустр), 52:00 (1:3). Пойнт (Палат, Дотчин), 54:11 (1:4).
Место и дата
07 апреля 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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