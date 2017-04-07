Соботка подписал трехлетний контракт с «Сент-Луисом»

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» заключил трехлетний контракт с бывшим нападающим омского «Авангарда» Владимиром Соботкой.

За три сезона в НХЛ чешский форвард заработает 10,5 миллиона долларов США.

Соботка выступал за «Авангард» с 2014 года. В КХЛ он провел 156 матчей, забросил 41 шайбу и отдал результативных 75 передач.

С 2010 по 2014 год Владимир уже защищал цвета «Сент-Луиса». На его счету - 101 (29+72) очко в 247 матчах за американский клуб.