Алексис Санчес может остаться в «Арсенале» еще на один сезон

Форвард сборной Чили Алексис Санчес может пересмотреть свое намерение уйти из лондонского «Арсенала» будущим летом.

По информации Daily Mirror, Санчес может остаться в стане «канониров», если команда пробьется в Лигу чемпионов-2017/18 и проявит активность на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что в услугах Алексиса заинтересован как «Челси», так и ряд европейских клубов - в частности, «ПСЖ» и «Ювентус».

Однако в приватных беседах со своими друзьями 28-летний Санчес заявил, что он не хотел бы покидать Англию. Если футболист не уйдет из «Арсенала» в ближайшее окно, он может присоединиться к «Челси» в 2018 году на правах свободного агента.

В текущем сезоне чилиец забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач в 29 проведенных матчах АПЛ.

