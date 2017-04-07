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Ферстаппен показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Китая», у Квята - 6-е время

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии свободных заездов на трассе в Китае.

Практика проходила на влажной трассе. Заезды дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолета.

Пилоты смогли провести на треке только 20 минут, после чего сессия была прервана красными флагами.

Гран-при Китая

Первая практика

1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:50.491
2. Фелипе Масса (Williams) +1.595
3. Лэнс Стролл (Williams) +2.016
4. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.349
5. Ромен Грожан (Haas) +2.548
6. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.823
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.029
8. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +3.547
9. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +4.173
10. Кевин Магнуссен (Haas) +4.613
11.Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +5.117
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +6.954
13. Маркус Эрикссон (Sauber) +24.647
14. Антонио Джовинацци (Sauber) +24.790
15. Джолион Палмер (Renault Sport F1) — без времени
16. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — без времени
17. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) — без времени
18. Эстебан Окон (Force India) — без времени
19. Серхио Перес (Force India) — без времени
20. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — без времени. 

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