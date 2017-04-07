Ферстаппен показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Китая», у Квята - 6-е время

Себастьян Феттель: После первого этапа легко сказать, что 2017 год лучше 2016-го, но это только одна гонка

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель перед Гран-при Китая высказался о прошлом сезоне и оценил шансы на победу в Шанхае.