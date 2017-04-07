«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра

Александр Овечкин и Никита Зайцев пока расходятся в оценке своих олимпийских перспектив

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.

1. «Оренбург» разместил на своем официальном сайте видеоролик, иронизирующий над программой «Свисток» и судейством матча 21-го тура чемпионата России со «Спартаком».

2. Защитник «Торонто» Никита Зайцев сомневается в том, что он сможет принять участие в олимпийском турнире 2018 года. Не каждый игрок способен решиться на демарш, подобно Александру Овечкину.



3. Женская сборная Канады вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Плимуте. А россиянки переиграли команду Швеции и заняли на турнире пятое место.

4. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов из-за травмы не сможет помочь сборной России на чемпионате мире-2017.

5. Летом 2016 года мадридский «Реал» вернул нападающего сборной Испании Альваро Морату из «Ювентуса», но теперь форвард готов снова уйти из королевского клуба. Он недоволен своим игровым временем.

6. А вот чилиец Алексис Санчес еще может остаться в «Арсенале». Но 28-летний игрок хочет убедиться в том, что команда способна добиться прогресса и потратиться на приобретение новых футболистов высокого класса.

7. Футбольная империя арабских владельцев «Манчестер Сити» продолжает расширяться. Теперь им принадлежит и уругвайский клуб «Атлетико Торке».

8. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверен в том, что его команде по силам обыграть «Спартак» в 22-м туре чемпионата России.

9. Мексиканец Сауль Альварес год назад бросил пояс WBC в среднем весе, не желая встречаться на ринге с Геннадием Головкиным. Теперь же Канело считает, что боец из Казахстана на самом деле проиграл американцу Дэниелу Джейкобсу. Однако официально одолеть Геннадия ему пока не удается даже чужими кулаками.

10. Гол Никиты Кучерова в ворота «Торонто» и уверенная игра на последнем рубеже Андрея Василевского помогли «Тампе» одолеть «Торонто» и сохранить шансы на попадание в плей-офф. Регулярный чемпионат НХЛ стремительно приближается к развязке.

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