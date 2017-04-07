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Алексей Чистяков: Сборная России на чемпионате мира заняла не свое место

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков подвел итоги чемпионата мира, на котором россиянки заняли пятое место.

Российские хоккеистки в серии буллитов в матче за пятое место обыграли шведок - 4:3. 

- Если говорить в целом о турнире, неровно прошли его и заняли не свое место. Рассчитывали попасть в четвёрку и бороться за медали, но не всё получилось. Тем не менее выводы сделаны. Спасибо девчонкам, которые сегодня сражались, проявили характер и вытащили тяжелейший матч, - цитирует Чистякова официальный сайт ФХР.

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