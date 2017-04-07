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Российские керлингисты проиграли все 11 матчей на чемпионате мира и не отобрались на ОИ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по керлингу потерпела очередное поражение в рамках кругового этапа чемпионата мира. На этот раз наша национальная команда уступила сборной Шотландии со счетом 6:7.

Таким образом, сборная России проиграла все 11 матчей на мировом первенстве, не одержав ни одной победы. В составе российской команды выступали Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.

Российские керлингисты заняли последнее место в круговом турнире и не смогли отобраться напрямую на Олимпийские игры в 2018 году. Шансы попасть на Игры-2018 у наших мужчин еще остаются – им надо финишировать в числе двух лучших команд в олимпийской квалификации, которая пройдет в декабре в Чехии. 

Напомним, что женская сборная России завоевала серебро чемпионата мира, проиграв в финале канадкам.  

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