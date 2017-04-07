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Генсек федерации: Репутация финского футбола из-за дисквалификации Еременко не пострадала

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде считает, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко не скажется на репутации финского футбола. 

- Не думаю, что эта ситуация нанесла действительно большой репутационный ущерб финскому футболу. Конечно, мы сожалеем, что так произошло, но все же это провинность отдельно взятого игрока.

Два года - это большой срок. Естественно, Роману будет сложно вернуться на прежний уровень, но мы как федерация футбола готовы со своей стороны оказать любую необходимую поддержку. Конечно, это потеря для сборной, отсутствие такого игрока не может остаться незамеченным. Но все же это только один игрок, - цитирует Касагранде ТАСС. 

Напомним, 18 ноября УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного после матча Лиги чемпионов против «Байера». В анализах хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать решение дисциплинарного комитета УЕФА в CAS.  

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