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Касаткина победила Гаврилову на турнире в Чарльстоне

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42-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA Volvo Car в Чарльстоне.

В третьем круге 19-летняя российская теннисистка нанесла поражение Дарьей Гавриловой, которая представляет Австралию (6:3, 4:6, 6:0).

В четвертьфинале соперницей Касаткиной станет Ирина Камелия Бегу из Румынии. 33-й номер мирового рейтинга выбила из борьбы другую теннисистку из Австралии – Саманту Стосур.

Счет личных встреч между Касаткиной и Бегу – 3:1 в пользу российской теннисистки. Причем в этом году соперницы уже встречались два раза. На турнире в Брисбене Касаткина выиграла в двух сетах (6:3, 6:3), а в Дохе – в трех (3:6, 6:1, 7:5).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/8 финала

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:3, 4:6, 6:0

Место и дата

06 апреля 21:45, , Онлайн-трансляция

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