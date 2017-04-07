Касаткина победила Гаврилову на турнире в Чарльстоне
42-я ракетка мира
Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA Volvo Car в Чарльстоне.
В третьем круге 19-летняя российская теннисистка нанесла поражение Дарьей Гавриловой, которая представляет Австралию (6:3, 4:6, 6:0).
В четвертьфинале соперницей Касаткиной станет Ирина Камелия Бегу из Румынии. 33-й номер мирового рейтинга выбила из борьбы другую теннисистку из Австралии – Саманту Стосур.
Счет личных встреч между Касаткиной и Бегу – 3:1 в пользу российской теннисистки. Причем в этом году соперницы уже встречались два раза. На турнире в Брисбене Касаткина выиграла в двух сетах (6:3, 6:3), а в Дохе – в трех (3:6, 6:1, 7:5).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 710 900
долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:3, 4:6, 6:0
Место и дата
06 апреля 21:45, , Онлайн-трансляция