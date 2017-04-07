Касаткина победила Гаврилову на турнире в Чарльстоне

читайте также

Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA Россиянка Елена Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA, сообщает пресс-служба организации.

Макарова проиграла британке Уотсон на турнире в Монтеррее Российская теннисистка Екатерина Макарова выбыла из борьбы за титул на турнире WTA, проходящем в Монтеррее.

Светлана Кузнецова: Мне кричали «Убирайся в Москву!», а я не обращала внимания Лучшая российская теннисистка Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала о выкриках неадекватного болельщика в Майами.

Каролин Возняцки: Возвращение Шараповой в апреле - это нечестно Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, Мария должна понести более строгое наказание.

Винус Уильямс: Не стоит судить о Шараповой только по дисквалификации за мельдоний Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, что не стоит слишком строго относиться к российской теннисистке из-за ее недавней дисквалификации.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика).

Веснина уступила венгерке Столлар на турнире в Чарльстоне Российская теннисистка Елена Веснина уступила венгерке Фанни Столлар во втором круге турнира в Чарльстоне.

Касаткина обыграла Пуиг во втором круге турнира в Чарльстоне Российская теннисистка Дарья Касаткина взяла верх над Монику Пуиг (Пуэрто-Рико) во втором круге турнира в Чарльстоне.

Кербер обыграла Скьявоне во втором раунде турнира в Монтеррее Матч второго раунда турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и итальянкой Франческой Скьявоне завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча - 4:6, 6:0, 6:4 в пользу Кербер.

Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в Монтеррее Российская теннисистка Ирина Хромачева уступила Ализе Корне из Франции в рамках первого круга теннисного турнира в Монтеррее.

Макарова обыграла Аллертову на старте турнира в Монтеррее Российская теннисистка Екатерина Макарова стартовала на турнире в Монтеррее с победы над Денисой Аллертовой из Чехии.

Касаткина разгромила Ковинич на старте турнира в Чарльстоне Российская теннисистка Дарья Касаткина в рамках первого круга турнира в Чарльстоне разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич.

Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта Российская теннисистка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта, сообщает официальный сайт WTA.

Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв немку Марию Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в стартовом раунде турнира в Монтеррее взяла верх над немкой Татьяной Марией.

Россиянка Александрова уступила Янкович на старте турнира в Чарльстоне Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла сербке Елене Янкович в первом круге турнира в Чарльстоне.

«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!» Обзор событий в мире тенниса от «Советского спорта».

Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTA На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Конта выиграла турнир в Майами, обыграв в финале Возняцки Британская теннисистка Джоанна Конта взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки в финальном матче турнира в Майами.

Директор турнира в Штутгарте: Шарапова многое сделала для нашего турнира Директор турнира Porsche Tennis Grand Prix Маркус Гюнтхард объяснил решение организаторов предоставить wild card российской теннисистке Марии Шараповой, для которой турнир в Штутгарте станет первым после дисквалификации.