Леонид Слуцкий: Английский выучил, к работе в Англии готов

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в интервью изданию «The Telegraph» рассказал о своей жизни в Англии. «Советский спорт» пересказывает главное.

– Когда я приехал в Англию – честно признается британскому изданию Леонид Слуцкий, - передо мной встали два больших вопроса. Первый – о моем английском. Возможно ли его выучить? Мне 45 лет, и нелегко сейчас начинать его учить. Но я думаю, что все в порядке с этим вопросом. Иногда мне кажется, что я близок к завершению обучения, но потом мой учитель предлагает повторить пассивные времена. И это просто невозможно! Все это вызывает определенные сложности.

Другой вопрос: могу ли я стать первым российским тренером в истории, который будет работать в Англии? Такого еще не было. Русские тренеры не работают в Англии, не работают они, по сути, и в других странах Европы. Испания, Италия. Я не знаю, смогу я стать первым или нет. Интересен ли я для английских клубов? Это еще более сложный вопрос.

Я готов стартовать в премьер-лиге или чемпионшипе. Хочу работать здесь долгое время – так же, как работал и в российской премьер-лиге. Я понимаю, что для английского футбола важнее иметь опыт именно там, чем просто в другой стране. Например, один успешный сезон в чемпионшипе может быть важнее старых титулов в России и 50 матчей в Лиге чемпионов. Но я готов играть по английским правилам.

Теперь я каждый день езжу в метро, как англичанин. Там очень хорошая система. Поезда тоже прекрасные. До Манчестера два часа, до Ливерпуля один час и 40 минут. Это очень быстро.

Хожу на мюзиклы. Был уже на пяти или шести. «Кошки», «Мамма миа», – рассказывает Слуцкий.



