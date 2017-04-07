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Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).

Первая ракетка мира в двух сетах переиграла Менди Минеллу из Люксембурга со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте около часа. 

В четвертьфинале Кербер сыграет с британкой Хитер Уотсон, которая обыграла россиянку Екатерину Макарову.

Монтеррей (Мексика) 

Турнир WTA

Призовой фонд - 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Анжелика Кербер (Германия) - Менди Минелла (Люксембург) - 6:1, 6:3 

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