Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Немка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).
Первая ракетка мира в двух сетах переиграла Менди Минеллу из Люксембурга со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте около часа.
В четвертьфинале Кербер сыграет с британкой Хитер Уотсон, которая обыграла россиянку Екатерину Макарову.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA
Призовой фонд - 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анжелика Кербер (Германия) - Менди Минелла (Люксембург) - 6:1, 6:3
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