Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Немка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).

Первая ракетка мира в двух сетах переиграла Менди Минеллу из Люксембурга со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте около часа.

В четвертьфинале Кербер сыграет с британкой Хитер Уотсон, которая обыграла россиянку Екатерину Макарову.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA

Призовой фонд - 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анжелика Кербер (Германия) - Менди Минелла (Люксембург) - 6:1, 6:3