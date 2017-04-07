Боец UFC Гастелум обвинен в употреблении марихуаны, бой против Силвы отменен
25-летний боец смешанного стиля Келвин Гастелум обвинен Американским антидопинговым агентством (USADA) в употреблении наркотических средств.
В его крови после боя против Витора Белфорта были обнаружены следы марихуаны.
Тогда Гастелум победил нокаутом в первом раунде. 3 июня боец должен был провести поединок против Андерсона Силвы. Теперь этот поединок отменен.
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