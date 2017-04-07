Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Баскетбол  Милан- : -УНИКС
Футбол  Айнтрахт- : -Вердер
Футбол  Вильярреал- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Марсель» потратит 100 миллионов евро на трансферы в межсезонье

Источник:  L'EquipeКомментарии

Руководство «Марселя» готовится серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. На приобретение новых игроков будет выделено не менее 100 миллионов евро.

Значительная часть трансферного бюджета может быть потрачена на покупку сильного форварда. В числе потенциальных новичков «Марселя» называются Оливье Жиру («Арсенал») и Марио Манджукич («Ювентус»).

Также в «Марселе» рассчитывают вернуть во Францию другого игрока «Арсенала» – защитника Лорана Косьельни.

А на укрепление середины поля рассматриваются еще два француза из английского чемпионата – Йоан Кабай («Кристал Пэлас») и Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»).

В «Марселе» надеются, что в следующем сезоне команда вернется в борьбу за чемпионство.

После 31 тура нынешнего чемпионата Франции «Марсель» занимает пятое место с отставанием в семь очков от «Лиона».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Слуцкий: Английский выучил, к работе в Англии готовБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в интервью изданию «The Telegraph» рассказал о своей жизни в Англии. «Советский спорт» пересказывает главное.Алексис Санчес может остаться в «Арсенале» еще на один сезонФорвард сборной Чили Алексис Санчес может пересмотреть свое намерение уйти из лондонского «Арсенала» будущим летом.Лига 1. 32-й тур. «Лилль» сыграет с «Ниццей», «Анже» - «Монако» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Владельцы «Манчестер Сити» приобрели уругвайский клуб «Атлетико Торке»Владелец «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд аль-Нахайян и президент клуба Халдун Аль Мубарак приобрели уругвайскую команду «Атлетико Торке».Мората планирует уйти из «Реала», если клуб не продаст БенземаНападающий мадридского «Реала» Альваро Мората намерен покинуть клуб будущим летом, если его положение в команде не изменится.Корентен Толиссо: Было бы непросто отказать «Ювентусу»Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру.Марчелло Липпи: «Ювентус» на одном уровне с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи считает, что команда сейчас не уступает по классу клубам, которые считаются главными претендентами на победу в Лиге чемпионов.Сеск в третий раз стал отцомВ семье полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса родился ребенок. Футболист стал отцом в третий раз.Антуан Гризманн: Мне начинают надоедать вопросы о трансфере в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопросы журналистов после победного матча над «Реалом Сосьедад» в 30-м туре испанской примеры (1:0)Н'Голо Канте: Азар – лучший игрок этого сезона, вы и сами видите, что он творитПолузащитник «Челси» Н'Голо Канте назвал лучшего игрока текущего сезона, а также высказался о борьбе за чемпионский титул.«Атлетико» предложил за сына Симеоне 18 млн евроКак сообщает Il Messaggero, форвард «Дженоа» Джованни Симеоне может перебраться в чемпионат Испании.Ди Франческо может возглавить «Фиорентину» в следующем сезонеНовым главным тренером «Фиорентины» может стать Эусебио Ди Франческо. Сейчас он возглавляет «Сассуоло».Леонид Слуцкий: Я готов начать с АПЛ или чемпионшипаБывший тренер ЦСКА и сборной России сказал, что он хочет работать в Англии и готов возглавить клуб как премьер-лиги, так и чемпионшипа – второго по силе дивизиона.«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Лингардом (фото)Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», воспитанник «красных дьяволов» Джесси Лингард продолжит выступления за английский клуб.Их пример – нам наука? Как менялись европейские чемпионатыИх пример – нам наука? Как менялись европейские чемпионатыРФПЛ, если верить ее функционерам, стоит на краю пропасти, и выхода два.«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ»«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.Дивок Ориги: Для «Ливерпуля» ситуация не критична, у нас еще будет возможность заработать свои очкиФорвард «Ливерпуля» Дивок Ориги дал комментарий после ничейного матча с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской премьер-лиги.«Челси»: 18 очков до титула. Пять главных событий тура АПЛ«Челси»: 18 очков до титула. Пять главных событий тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 31-го тура чемпионата Англии.Муса может подать в суд на журналистов, обвинивших его в избиении женыФорвард «Лестера» Ахмед Муса недоволен тем, что в прессе сообщили о том, что он, якобы, избил свою жену. Он рассматривает возможность судебного иска.Альваро Мората: Видимо, Конте звонит мне на старый телефонФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората прокомментировал информацию о возможном переезде в «Челси», а также порассуждал на тему приобретений «сливочных».
Керлинг
Российские керлингисты проиграли все 11 матчей на чемпионате мира и не отобрались на ОИ-2018
Формула-1
Ферстаппен показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Китая», у Квята - 6-е время
Футбол
Алексис Санчес может остаться в «Арсенале» еще на один сезон
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» и продолжить борьбу за выход в плей-офф
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Кристал Пэлас
Кристал Пэласкалендарьстатистика
Марсель
Марселькалендарьстатистика
Мусса Сиссоко
Мусса Сиссоковсе новости
Марио Манджукич
Марио Манджукичвсе новости
Йоан Кабай
Йоан Кабайвсе новости
Оливье Жиру
Оливье Жирувсе новости
Лоран Косьельни
Лоран Косьельнивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы