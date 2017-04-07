«Марсель» потратит 100 миллионов евро на трансферы в межсезонье

Руководство «Марселя» готовится серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. На приобретение новых игроков будет выделено не менее 100 миллионов евро.

Значительная часть трансферного бюджета может быть потрачена на покупку сильного форварда. В числе потенциальных новичков «Марселя» называются Оливье Жиру («Арсенал») и Марио Манджукич («Ювентус»).

Также в «Марселе» рассчитывают вернуть во Францию другого игрока «Арсенала» – защитника Лорана Косьельни.

А на укрепление середины поля рассматриваются еще два француза из английского чемпионата – Йоан Кабай («Кристал Пэлас») и Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»).

В «Марселе» надеются, что в следующем сезоне команда вернется в борьбу за чемпионство.

После 31 тура нынешнего чемпионата Франции «Марсель» занимает пятое место с отставанием в семь очков от «Лиона».