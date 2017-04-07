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Борис Майоров: Оборона «Магнитки» никогда не паникует

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил защиту магнитогорского «Металлурга» перед финалом Кубка Гагарина.

- «Магнитка» за последние годы сделала огромный шаг в подготовке собственных резервов, - отмечает Борис Майоров. - И в первую очередь это касается обороны. Бирюков, Антипин, Береглазов, Хабаров… Это очень хорошая тенденция, позволяющая «Металлургу» создать очень крепкую и ровную линию защиты. Я вот еще в регулярке обратил внимание – уральские защитники никогда не паникуют! В отличие от других наших команд, где игроки порой сами организовывают голы в свои ворота.

В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

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