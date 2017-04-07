«Спартак» поздравил Селихова с 23-летием

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения вратаря команды Александра Селихова.

Голкиперу исполняется 23 года. Селихов выступает за красно-белых с декабря 2016 года. Ранее вратарь был игроком пермского «Амкара». В текущем сезоне Селихов провел за «Спартак» только один матч.

«Поздравляем Александра с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!», - говорится в поздравлении клуба.