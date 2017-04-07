«Спартак» поздравил Селихова с 23-летием
«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения вратаря команды Александра Селихова.
Голкиперу исполняется 23 года. Селихов выступает за красно-белых с декабря 2016 года. Ранее вратарь был игроком пермского «Амкара». В текущем сезоне Селихов провел за «Спартак» только один матч.
«Поздравляем Александра с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!», - говорится в поздравлении клуба.
Сегодня исполняется 23 года голкиперу «Спартака» Александру Селихову.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 апреля 2017 г.
С днем рождения, Александр! 🔴⚪🎂🎉🎊 🏆 pic.twitter.com/wtDXHOGFeI
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