«Зенит» – «Анжи». Кержаков и Жирков отсутствуют на открытой тренировке

Футболисты «Зенита» готовятся к игре 22-го тура чемпионата России против «Анжи».

Как сообщает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге», все игроки, кроме нападающего Александра Кержакова и защитника Юрия Жиркова, готовятся к матчу против махачкалинского клуба.

Напомним, встреча пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, «Анжи» идет на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка.