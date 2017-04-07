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Мирча Луческу: К игре со «Спартаком» жду еще ряд статей, которые попытаются дестабилизировать обстановку в «Зените» и вывести меня из равновесия

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о давлении со стороны прессы. 

- Только те журналисты, которые находятся здесь прямо сейчас (на открытой тренировке - Прим. ред.), дают информацию, а те, что находятся в своих офисах, ищут смуту какую-то, преследуя определенные интересы. Возможно, руководителей своего издания. Например, делая атаки в моей адрес. Дошло до того, что сбежавший Дмитрий Селюк, которому запрещен въезд в Украину и России, что-то начинает комментировать.

Я расскажу, почему он говорит то, что говорит: мы играли против «Челси» в Лондоне, он приехал в отель, чтобы поговорить с молодыми бразильцами и взять их под свое крыло. Этот паразит живет на одном своем хорошем игрок - Яя Туре. Когда нужно организовать на меня нападение - крупные издания связываются с ним и берут у Селюка интервью. У меня достаточно много опыта, мой возраст позволяет мне реагировать на это спокойно.

К матчу со «Спартаком» жду еще ряд статей, которые попытаются дестабилизировать обстановку в нашей команде и вывести меня из равновесия, но у них это не получится, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, «Анжи» идет на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка. 

Матч

Зенит - Анжи

Место и дата

08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

Голосование: Какая команда – «Спартак» или «Зенит» – потеряет перед очной встречей больше игроков из-за перебора желтых карточек?

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