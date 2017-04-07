Бранислав Иванович: Все думают, что игра против «Спартака» – самая важная в году. Но матч с «Анжи» тоже важный
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи».
- Артем Дзюба
говорил, что игра с «Рубином» получилось неоднозначной. Вы как ее оцените?
- Победили, забрали три очка, но уже забыли про нее. Каждая следующая игра - самая важная. Должны делать все, чтобы забрать максимальное количество очков.
- Что знаете об «Анжи»?
- Это команда, которая постарается сделать все, чтобы забрать очки. Все думают, что игра против «Спартака» будет самой важной в этом году. Но матч с «Анжи» тоже важный, нельзя расслабляться.
- Последний матч на «Петровском».
Он успел стать для вас родным?
- Я играл на нем несколько раз. Это будет история, все болельщики будут помнить «Петровский», здесь было много успехов для Петербурга. Надеюсь, мы попрощаемся с ним хорошей победой, - передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, встреча пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, «Анжи» идет на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка.
Матч
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция