Бранислав Иванович: Все думают, что игра против «Спартака» – самая важная в году. Но матч с «Анжи» тоже важный

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи».

- Артем Дзюба говорил, что игра с «Рубином» получилось неоднозначной. Вы как ее оцените?

- Победили, забрали три очка, но уже забыли про нее. Каждая следующая игра - самая важная. Должны делать все, чтобы забрать максимальное количество очков.

- Что знаете об «Анжи»?

- Это команда, которая постарается сделать все, чтобы забрать очки. Все думают, что игра против «Спартака» будет самой важной в этом году. Но матч с «Анжи» тоже важный, нельзя расслабляться.

- Последний матч на «Петровском». Он успел стать для вас родным?

- Я играл на нем несколько раз. Это будет история, все болельщики будут помнить «Петровский», здесь было много успехов для Петербурга. Надеюсь, мы попрощаемся с ним хорошей победой, - передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, «Анжи» идет на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка.