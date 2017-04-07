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Мирча Луческу: «Спартак» стимулирует соперников «Зенита»? Возможно, но меня это не интересует

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможной стимуляции соперников сине-бело-голубых со стороны «Спартака».  

- Верите, что «Спартак» стимулирует соперников «Зенита»?
- Возможно, но меня это не интересует. Я в это не верю. Меня больше волнуют другие вещи: в последней игре «Спартака» Илья Кутепов просто взял и с большой любовью положил игрока «Оренбурга» на траву в своей штрафной площадке. Но никто об этом не говорит. Если бы этот момент был бы с нами - в прессе бы всю неделю это муссировали, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, «Анжи» идет на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка. 

Матч

Зенит - Анжи

Место и дата

08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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