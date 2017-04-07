Мирча Луческу: «Спартак» стимулирует соперников «Зенита»? Возможно, но меня это не интересует

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможной стимуляции соперников сине-бело-голубых со стороны «Спартака».

- Верите, что «Спартак» стимулирует соперников «Зенита»?

- Возможно, но меня это не интересует. Я в это не верю. Меня больше волнуют другие вещи: в последней игре «Спартака» Илья Кутепов просто взял и с большой любовью положил игрока «Оренбурга» на траву в своей штрафной площадке. Но никто об этом не говорит. Если бы этот момент был бы с нами - в прессе бы всю неделю это муссировали, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча пройдет 8 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, «Анжи» идет на двенадцатой строчке, имея в активе 23 очка.