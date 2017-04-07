СГАФКСТ уходит в отрыв в Саратове

Одиннадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ прошел с 4 по 6 апреля в Саратове.

Футболисты СГАФКСТ выиграли все три матча и вышли на первое место в турнирной таблице. Действующие чемпионы НСФЛ студенты КубГУ одержали две победы, догнали СГУ и продолжают борьбу за медали.

Результаты



КубГУ (Краснодар) – СГАФКСТ (Смоленск) 1:2

СГУ (Саратов) – СКФУ (Ставрополь) 5:0

СКФУ (Ставрополь) – КубГУ (Краснодар) 0:3

СГУ (Саратов) – СГАФКСТ (Смоленск) 0:1

СГАФКСТ (Смоленск) – СКФУ (Ставрополь) 2:0

СГУ (Саратов) – КубГУ (Краснодар) 0:2

Положение команд (после XI турнира)

СГАФКСТ (Смоленск) – 24 очка (9 матчей)

ТГУ (Тамбов) – 20 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 18 (9)

КубГУ (Краснодар) – 16 (9)

СГУ (Саратов) – 16 (9)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 13 (6)

ЧГУ (Грозный) – 13 (6)

УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)

ОрелГУ (Орел) – 11 (9)

РЭУ (Москва) – 10 (6)

КФУ (Симферополь) – 8 (9)

СКФУ (Ставрополь) – 7 (9)

ДГТУ (Махачкала) – 6 (9)

МФТИ (Долгопрудный) – 6 (9)

КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) – 4 (9)



