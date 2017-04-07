СГАФКСТ уходит в отрыв в Саратове
Одиннадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ прошел с 4 по 6 апреля в Саратове.
Футболисты СГАФКСТ выиграли все три матча и вышли на первое место в турнирной таблице. Действующие чемпионы НСФЛ студенты КубГУ одержали две победы, догнали СГУ и продолжают борьбу за медали.
Результаты
КубГУ (Краснодар) – СГАФКСТ (Смоленск) 1:2
СГУ (Саратов) – СКФУ (Ставрополь) 5:0
СКФУ (Ставрополь) – КубГУ (Краснодар) 0:3
СГУ (Саратов) – СГАФКСТ (Смоленск) 0:1
СГАФКСТ (Смоленск) – СКФУ (Ставрополь) 2:0
СГУ (Саратов) – КубГУ (Краснодар) 0:2
Положение команд (после XI турнира)
СГАФКСТ (Смоленск) – 24 очка (9 матчей)
ТГУ (Тамбов) – 20 (9)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 18 (9)
КубГУ (Краснодар) – 16 (9)
СГУ (Саратов) – 16 (9)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 13 (6)
ЧГУ (Грозный) – 13 (6)
УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)
ОрелГУ (Орел) – 11 (9)
РЭУ (Москва) – 10 (6)
КФУ (Симферополь) – 8 (9)
СКФУ (Ставрополь) – 7 (9)
ДГТУ (Махачкала) – 6 (9)
МФТИ (Долгопрудный) – 6 (9)
КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)
СПбГУ (Санкт-Петербург) – 4 (9)