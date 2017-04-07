Олейник может сразиться против Брауна на турнире UFC 213
39-летний российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник свой следующий поединок в UFC может провести 8 июля.
Его соперником может стать американец Трэвис Браун.
Напомним, Олейник провел в UFC четыре поединка, выиграв три их них. В своем последнем бою он победил чеха Виктора Пешту удушающим приемом.
Браун на данный момент имеет серию из трех поражений подряд.
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