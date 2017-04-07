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Гран-при Малайзии не будет проводиться со следующего сезона

Источник:  Формула-1Комментарии

Гран-при Малайзии будет исключен из календаря Формулы-1 со следующего сезона. Об этом сообщил коммерческий директор серии Шон Братчес.

«В следующем году у нас в календаре будет 21 гонка, в том числе во Франции и Германии. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить автодром в Сепанге за гостеприимство и профессионализм, а также неизменную приверженность автоспорту», – говорится в заявлении Братчеса.

Напомним, первый Гран-при Малайзии прошел в 1999 году, а его победителем стал пилот «Феррари» Эдди Ирвайн. С тех пор чаще всего в Куала-Лумпуре побеждал немец Себастьян Феттель (2010, 2011, 2013, 2015).

В нынешнем сезоне Гран-при Малайзии пройдет 1 октября.

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