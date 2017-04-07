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«Сочи» проведет матч с «Ротором» на стадионе «Фишт»

Источник:  ФК «Сочи»Комментарии

Матч 24-го тура первенства ПФЛ между «Сочи» и «Ротором»​ пройдет на стадионе «Фишт», сообщает официальный сайт клуба.

Игра пройдет 23 апреля в 15:00 мск. Это будет второй тестовый матч из трех обязательных перед Кубком конфедераций. Первый матч состоялся между сборными России и Бельгии (3:3) 28 марта.

– Все мы – и руководство клуба, и тренерский штаб, и футболисты – очень рады, что нам представится возможность сыграть на таком замечательном стадионе! – сказал спортивный директор «Сочи» Максим Деменко. – Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и добиться победы! Конечно, повышенное моральное давление у ребят наверняка будет присутствовать, всё-таки это будет первая игра на таком уровне. Но с другой стороны, клубу пора привыкать к такой атмосфере и такому масштабу. Будем надеяться, что ребята не «перегорят» и проявят свои лучшие качества! 

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