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Президент Ассоциации футбола Аргентины выразил кредит доверия Баусе

Источник:  Daily MailКомментарии

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что главный тренер национальной команды Эдгардо Бауса сохраняет кредит доверия.

«Он остается в национальной команде. У него контракт. Мы продолжим работать вместе и узнавать друг друга.

Бауса очень хорош. Я не могу думать за всех. Я президент ассоциации. И у нас есть тренер, у которого действует контракт», – приводит Daily Mail слова президента.

Напомним, Бауса возглавил сборную Аргентины 1 августа. В девяти матчах под его руководством команда одержала три победы при двух ничьих и трех поражениях.

После 14 туров южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира Аргентина занимает пятое место, отставая на одно очко от Чили и Уругвая.

Напомним, пятое место дает право продолжить борьбу за попадание в финальную часть ЧМ-2018 в России через стыковые матчи с представителем Океании.

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