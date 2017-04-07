Мелвин Манхуф — Рафаэль Карвалью. Прогноз «Советского спорта»

8 апреля в Турине (Италия) состоится турнир Bellator 176. В главном поединке вечера чемпион организации в среднем весе бразилец Рафаэль Карвалью сразится против претендента из Голландии Мелвина Манхуфа.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает свой прогноз на этот поединок.

- Год назад на турнире Bellator 155 бойцы уже встречались в «клетке». Это была первая защита бразильцем своего пояса. Бой получился конкурентным, что вылилось в спорное решение судейской коллегии. Победу одержал Карвалью, а глава организации Скотт Кокер пообещал спортсменам устроить реванш.

Уже в эту субботу бойцы снова сразятся. Я более чем уверен, что вновь судья поднимет руку бразильца. Почему? Мелвину Манхуфу уже 40 лет, действующий чемпион младше его на 10 лет. Это существенная разница, просто огромная. Рафаэль на данный момент является одним из сильнейших средневесов планеты, несмотря на то, что в мировом рейтинге находится лишь на 25-м месте. Интересная деталь, Карвалью сейчас имеет серию из 13 побед кряду, а единственное поражение потерпел в дебютном для него бою.

При всем уважении к Манхуфу, мне кажется, ему не удастся продержаться до финального гонга. Он никогда не являлся топовым бойцом и чемпионом Bellator не станет.