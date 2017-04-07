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Вторая практика Гран-при Китая отменена из-за погоды

Источник:  Официальный сайт Формулы-1Комментарии

Организаторы Гран-при Китая приняли решение отменить вторую практику из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает твиттер Формулы-1.

По информации источника, сильный туман и дождь стали причиной отмены соревнований. В связи с этим сессия прошла в боксах, медицинский самолет не мог вылететь. 

Первая практика проходила на влажной трассе. Заезды дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолета.

Пилоты смогли провести на треке только 20 минут, после чего сессия была прервана красными флагами. Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии, россиянин Даниил Квят стал шестым. 

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