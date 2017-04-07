Джон Купер: Мы не думаем о том, что делают «Торонто» и «Айлендерс»
Главный тренер «Тампы-Бэй»
Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1) и
оценил шансы команды в борьбе за место в плей-офф.
«Тампа» здорово сыграла в меньшинстве. У «Торонто» было четыре минуты большинства подряд, но мы не дали им ничего создать у своих ворот. Это стало катализатором для команды, после чего мы начали забрасывать шайбы. Первое звено выглядело превосходно, их вклад в победу трудно переоценить.
Мы не думаем о том, что делают «Торонто» и «Айлендерс». Мы фокусируемся только на том, что делаем сами. Когда вы начинаете размышлять о каких-то побочных вещах, то теряете главную цель, которой является победа над «Монреалем» в пятницу вечером», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, «молниям» осталось провести два матча до конца регулярного чемпионата. Отставание от «Торонто» в борьбе за последнее место в плей-офф Восточной конференции составляет три очка.
Матч
Торонто - Тампа-Бэй - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы:
Пойнт (Хедман, Палат), 27:34 (0:1 - бол.). Кадри (Ханвик, Бозак), 29:42 (1:1). Кучеров (Хедман), 31:50 (1:2). Бурниваль (Хедман, Шустр), 52:00 (1:3). Пойнт (Палат, Дотчин), 54:11 (1:4).
Место и дата
07 апреля 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция