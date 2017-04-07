Джон Купер: Мы не думаем о том, что делают «Торонто» и «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1) и оценил шансы команды в борьбе за место в плей-офф.

«Тампа» здорово сыграла в меньшинстве. У «Торонто» было четыре минуты большинства подряд, но мы не дали им ничего создать у своих ворот. Это стало катализатором для команды, после чего мы начали забрасывать шайбы. Первое звено выглядело превосходно, их вклад в победу трудно переоценить.

Мы не думаем о том, что делают «Торонто» и «Айлендерс». Мы фокусируемся только на том, что делаем сами. Когда вы начинаете размышлять о каких-то побочных вещах, то теряете главную цель, которой является победа над «Монреалем» в пятницу вечером», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, «молниям» осталось провести два матча до конца регулярного чемпионата. Отставание от «Торонто» в борьбе за последнее место в плей-офф Восточной конференции составляет три очка.