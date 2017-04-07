Карпов провел сеанс одновременной игры в штаб-квартире ООН

Российский шахматист Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в штаб-квартире Организации объединённых наций (ООН), сообщает RT.

Соперниками Карпова стали дипломаты из Азербайджана, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Чехии, а также сотрудники секретариата ООН. Матч проходил в здании Генеральной Ассамблеи на глазах у десятков зрителей.

Из 15 партий российский шахматист одержал 14 побед и одну игру свел вничью.

Карпов является 12-м чемпионом мира по шахматам, двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, девятикратным обладателем шахматного «Оскара».