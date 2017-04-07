Федор Щербаченко: Для Луческу российское судейство стало шоком

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу по поводу нечестного судейства в России.

- Оказывает ли Луческу своими высказываниями давление на судей? У каждого тренера есть своя тактика, возможно, такой фактор действительно есть. В Украине судьи благоволили «Шахтеру» в большом проценте матчей, и понятно, что сегодня российское судейство для него шок, об этом он и говорит. В свое время он думал, что пришёл в клуб, который является неприкасаемым, а оказывается, что, по его мнению, в отношении «Зенита» судьи допускают ошибки. Это его право – говорить о судействе или не говорить. Где-то он прав, где-то не прав, 50 на 50, это обычная ситуация. Но думаю, что не стоит вспоминать о прописке арбитров – московская они или немосковская, – сказал Щербаченко в интервью «Евро-Футбол.Ру».

После 21 тура «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 42 очка. В следующем туре подопечные Луческу сыграют с «Анжи».