Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Баскетбол  Милан- : -УНИКС
Футбол  Айнтрахт- : -Вердер
Футбол  Вильярреал- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Щербаченко: Для Луческу российское судейство стало шоком

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу по поводу нечестного судейства в России.

- Оказывает ли Луческу своими высказываниями давление на судей? У каждого тренера есть своя тактика, возможно, такой фактор действительно есть. В Украине судьи благоволили «Шахтеру» в большом проценте матчей, и понятно, что сегодня российское судейство для него шок, об этом он и говорит. В свое время он думал, что пришёл в клуб, который является неприкасаемым, а оказывается, что, по его мнению, в отношении «Зенита» судьи допускают ошибки. Это его право – говорить о судействе или не говорить. Где-то он прав, где-то не прав, 50 на 50, это обычная ситуация. Но думаю, что не стоит вспоминать о прописке арбитров – московская они или немосковская, – сказал Щербаченко в интервью «Евро-Футбол.Ру». 

После 21 тура «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 42 очка. В следующем туре подопечные Луческу сыграют с «Анжи». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Масалитин: В борьбе за чемпионство у ЦСКА больше нет права на ошибкуБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями в преддверии матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 22-го тура РФПЛ.«Спартак» поздравил Селихова с 23-летием«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения вратаря команды Александра Селихова.«Спартак» – «Оренбург» и передача «Свисток». Пока вы спали (видео)«Спартак» – «Оренбург» и передача «Свисток». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Генсек федерации: Репутация финского футбола из-за дисквалификации Еременко не пострадалаГенеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде считает, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко не скажется на репутации финского футбола.«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.Шамиль Газизов: Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверен, что его команде по силам одолеть лидера чемпионата России в матче 22-го тура.«Оренбург»: Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и закрываем тему матча со «Спартаком» (видео)На официальном сайте «Оренбурга» появилось юмористическое видео, посвященное разбору действий арбитров в недавнем матче команды со «Спартаком».Ибрагим Цаллагов: Хочу закрепиться в основе «Зенита» и сыграть на чемпионате мира-2018Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.«Локомотив» сообщил о травмах Игнатьева и Михалика после матча с «Уфой»В матче 1/2 финала Кубка России против «Уфы» (1:0) травмы получили полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и защитник Тарас Михалик. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Кверквелия оштрафован за отказ от интервью во время матча с «Уфой»КДК РФС вынес наказания по итогам матчей 21-го тура чемпионата России.Трепал Халка, дрался с одноклубником. Кто обыграл «Рубин» ГрасииТрепал Халка, дрался с одноклубником. Кто обыграл «Рубин» Грасии«Советский спорт» – о новом бомбардире «Урала» Ильине, который проводит первый сезон в премьер-лиге, а уже забил «Краснодару» и «Рубину».«Спартак» – «Оренбург». Оба клуба оштрафованы КДК РФСитогам матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» - «Оренбург» (3:2) штраф получили оба клуба. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.Андрей Червиченко: Сокращения в РФПЛ – абсурд, просто ересь какая-тоАндрей Червиченко: Сокращения в РФПЛ – абсурд, просто ересь какая-тоБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном сокращении количества команд в чемпионате России с 16 до 14.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»Сегодня «Ростов» собрался на своей базе после дня отдыха и провел тренировку.«Стану новым Джеймсом Бондом». Как Лодыгин и Бабурин отжигали после тренировки«Стану новым Джеймсом Бондом». Как Лодыгин и Бабурин отжигали после тренировкиВратари «Зенита» рассказали, почему Нойер – еще не легенда, кого нужно опасаться в «Анжи», а также – о любимых фильмах, блюдах и играх.Виталий Мутко: Лимит на легионеров будет модернизированВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров в премьер-лиге может быть изменен.Спортивные федерации Башкирии проведут митинг против объемов финансирования «Уфы» и «Салавата Юлаева»В Уфе состоится митинг с участием представителей спортивных федераций Башкирии. Они недовольны тем, как распределяется финансирование спорта в регионе.Матч с «Анжи» станет последним для «Зенита» на «Петровском» в нынешнем сезонеМатч 22-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Анжи» станет последним для клуба из Санкт-Петербурга на стадионе «Петровский» в нынешнем сезоне.«Ростов» навестил учащихся спецшколы«Ростов» навестил учащихся спецшколыФутболисты «Ростова» посетили школу-интернат №41 города Ростова-на-Дону.Виталий Мутко: Никаких сокращений в РФПЛ не предполагается, после ЧМ-2018 может быть увеличение до 18 командВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко заявил, что число команд премьер-лиги не будет сокращено, а после чемпионата мира 2018 года может быть увеличено.
Формула-1
Гран-при Малайзии не будет проводиться со следующего сезона
MMA
Олейник может сразиться против Брауна на турнире UFC 213
MMA
Боец UFC Гастелум обвинен в употреблении марихуаны, бой против Силвы отменен
Теннис
Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Фёдор Щербаченко
Фёдор Щербаченковсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости