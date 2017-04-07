Дана Уайт: Бой Макгрегор – Мэйвезер станет первым и последним в своем роде
Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между
бойцом Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мэйвезером станет уникальным и не
получит продолжения.
«Мне не нравится идея проведения поединков между бойцами разных дисциплин. Это сейчас очень популярная идея и много обговаривается. Мои парни говорят, что хотят встретиться с теми боксерами, а те – с этими. Нет. Это будет единственный подобный бой», – приводит слова Уайта «RT на русском».
Отметим, что дата боя между Макгрегором и Мэйвезером пока не определена.
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