Дана Уайт: Бой Макгрегор – Мэйвезер станет первым и последним в своем роде

Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между бойцом Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мэйвезером станет уникальным и не получит продолжения.

«Мне не нравится идея проведения поединков между бойцами разных дисциплин. Это сейчас очень популярная идея и много обговаривается. Мои парни говорят, что хотят встретиться с теми боксерами, а те – с этими. Нет. Это будет единственный подобный бой», – приводит слова Уайта «RT на русском».

Отметим, что дата боя между Макгрегором и Мэйвезером пока не определена.