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Тренер «Шеффилд Юнайтед» прокатился по поля на животе, отмечая гол команды

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер оригинальным способом отметил гол своей команды в матче 41-го тура первой лиги Англии с «Ковентри» (2:0), сообщает Lenta.ru.

На 75-й минуте после гола Джона Флека, который сделал счет 2:0, Уайдер прокатился на животе навстречу своему игроку.

Отметим, что за пять туров до завершения чемпионата «Шеффилд Юнайтед» лидирует, опережая на шесть очков «Болтон» и имеет большие шансы на возвращение в чемпионшип, где он не играл с 2011 года.

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