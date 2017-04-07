Тренер «Шеффилд Юнайтед» прокатился по поля на животе, отмечая гол команды

Футболисты «Престона» Джермейн Бекфорд и Оуэн Дойл устроили разборки между собой во время встречи с «Шеффилдом» (1:2) в матче 19-го тура чемпионашипа, сообщает Lenta.ru.

Футболисты «Престона» устроили разборки между собой во время матча

Футболисты «Престона» устроили разборки между собой во время матча Футболисты «Престона» Джермейн Бекфорд и Оуэн Дойл устроили разборки между собой во время встречи с «Шеффилдом» (1:2) в матче 19-го тура чемпионашипа, сообщает Lenta.ru.

Главный тренер «Шеффилда»: Против «МЮ» показали мужество, характер и желание Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Найджел Адкинс прокомментировал поражение команды от «Манчестер Юнайтед» (1:0) в третьем раунде Кубка Англии.

«МЮ» на последних минутах вырвал победу в матче с «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии

«МЮ» на последних минутах вырвал победу в матче с «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии Матч третьего раунда Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 1:0.