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Анастасия Янькова - Элина Каллиониду. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

8 апреля в Турине (Италия) состоится турнир Bellator 176. В соглавном поединке вечера россиянка Анастасия Янькова проведет бой против гречанки Элины Каллиониду.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает свой прогноз на этот поединок.

- 16 сентября прошлого года Анастасия провела невзрачный бой против Веты Артеаги. Многие посчитали, что судьи подарили победу россиянке. Действительно, разбор поединка показал, что Анастасия, как минимум, этот бой не выиграла. Как максимум, она его проиграла. Но судьи решили поднять руку Яньковой. Никто апелляцию подавать не стал и результат поединка остается в силе.

Следующая соперница нашей спортсменки — 18 летняя гречанка Элина Каллиониду, которая уже успела провести шесть поединков, в пяти из которых она праздновала победу. Единственное поражение она потерпела 16 декабря в своем дебютном бою в Bellator единогласным решением судей Синед Каванах.

Всем известно, что американская лига делает из Яньковой женское лицо своего промоушена и всеми способами будет тащить ее наверх. Прошлый поединок это показал. Но ММА — это такой вид спорта, где один пропущенный удар может решить исход встречи. Это не футбол, где «Барселона» после разгрома от «ПСЖ» со счетом 0:4 имеет шанс реабилитироваться на родном поле. В ММА ошибки не прощаются. Это нужно помнить Анастасии в преддверии боя в Турине. Россиянка по праву считается фавориткой противостояния, и, скорее всего, одержит победу, причем досрочно. Однако, не стоит недооценивать юную гречанку.

Настя, дай пять! Победит ли Анастасия Янькова юную гречанку в Турине?


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Сергей Ващенко
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