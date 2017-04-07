Валерий Масалитин: В борьбе за чемпионство у ЦСКА больше нет права на ошибку

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями в преддверии матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 22-го тура РФПЛ.

- Конечно, в борьбе за чемпионство у ЦСКА больше нет права на ошибку, также «армейцы» зависят от «Спартака» и от «Зенита». В первом круге ЦСКА допустил очень много ненужных очковых потерь, а если бы набрал хотя бы ещё три очка, то сейчас ситуация в таблице была бы другой. «Армейцам» очень тяжело будет обыграть «Краснодар», думаю, для них это будет один из важнейших матчей концовки чемпионата. В прошлом году «Краснодар» тоже, пока раскачивался, много очков потерял. Но клуб это молодой и с каждым сезоном развивается, – сказал Масалитин в интервью «Евро-Футбол.Ру».

После 21 тура ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, в активе команды 42 очка. Встреча между армейцами и «Краснодаром» пройдет 9 апреля в 16:30 мск.