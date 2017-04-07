Роналду и Бензема подшутили над Васкесом

Форварды «Реала» Криштиану Роналду и Карим Бензема подшутили над своим партнером Лукасом Васкесом перед матчем 29-го тура примеры с «Алавесом» (3:0), сообщает Lenta.ru.

В подтрибунном помещении перед началом игры Роналду и Бензема протянули руку Васкесу, намекая на то, что он может вывести их на поле, как это делают маленькие дети.

😜😂😆 #HalaMadrid @cristiano and @karimbenzema having fun with @lucasvazquez91! ¡@cristiano y @karimbenzema bromeando con @lucasvazquez! Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid) Апр 6 2017 в 7:12 PDT

Отметим, что в итоге Васкес сыграл в матче, выйдя на замену на 80-й минуте вместо Бензема, на счету которого первый гол «Реала» в ворота соперника.