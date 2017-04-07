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Роналду и Бензема подшутили над Васкесом

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Форварды «Реала» Криштиану Роналду и Карим Бензема подшутили над своим партнером Лукасом Васкесом перед матчем 29-го тура примеры с «Алавесом» (3:0), сообщает Lenta.ru.

В подтрибунном помещении перед началом игры Роналду и Бензема протянули руку Васкесу, намекая на то, что он может вывести их на поле, как это делают маленькие дети.

Отметим, что в итоге Васкес сыграл в матче, выйдя на замену на 80-й минуте вместо Бензема, на счету которого первый гол «Реала» в ворота соперника.

Матч

Реал - Алавес - 3:0 (1:0)

Голы

Бензема 31 (1:0). Иско 85 (2:0). Начо 88 (3:0).

Состав

Реал: Касилья, Начо, Данило, Варан (Карвахаль, 11), Пепе, Иско, Бэйл, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Бензема (Васкес, 81), Роналду

Алавес: Пачеко, Эли, Феддал, Лагуардия, Эрнандес, Гарсия М., Камараса (Сантос, 84), Эдгар (Катаи, 75), Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон

Предупреждения:

нет - Эли, 17; Гарсия М., 87

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

02 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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