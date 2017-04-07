Александр Кожевников: Сейчас в КХЛ есть явный недостаток игроков экстра-класса

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сейчас в КХЛ есть недостаток игроков экстра-класса.

- Превосходства в полуфинальной серии СКА и «Металлург» добились за счет индивидуального мастерства своих хоккеистов. Сейчас в КХЛ есть явный недостаток игроков экстра-класса уровня Дацюка, Ковальчука из СКА или Мозякина и Зарипова из «Металлурга». Надо думать о том, чтобы как-то сократить дистанцию в классе команд, - цитирует Кожевникова «Собеседник».

Финальная серия стартует в субботу, 8 апреля в Магнитогорске. 12 апреля команды переезжают в Санкт-Петербург. Седьмой матч противостояния, если понадобится, назначен на 20 апреля. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции всех матчей финала.