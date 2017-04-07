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«Интер» ведет переговоры со Спаллетти

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может в межсезонье возглавить «Интер».

По данным Sport Italia, вечером в понедельник после домашнего поражения от «Сампдории» (1:2) руководство «нерадзурри» связалось со Спаллетти, чей контракт с «Ромой» истекает по окончании сезона.

В «Интере» по-прежнему не оставляют надежд, что смогут убедить возглавить команду Антонио Конте, однако шансов на это с каждым днем все меньше. Почти наверняка итальянец останется в «Челси», с которым близок к завоеванию чемпионства в Англии.

В этой связи «Интер» может переключиться на кандидатуру Спаллетти. Ранее бывший главный тренер «Зенита» заявил, что если «Рома» не выиграет скудетто в нынешнем сезоне, единственным для него шагом станет уход в отставку. Притом что в «Роме» готовы подписать с тренером новый контракт.

Добавим, что накануне появилась информация о том, что «Интер» также рассматривает кандидатуру аргентинца Хорхе Сампаоли, который тренирует «Севилью».

Напомним, после 30 туров серии A «Интер» занимает шестое место под руководством Стефано Пиоли.

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